Події

13:55 26.02.2022

У Запоріжжі на Верхній Хортиці збито, ймовірно, бойовий безпілотник

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На правому березі Запоріжжя збито ворожий літальний об'єкт, можливо, бойовий безпілотник.

За повідомленням Штабу оборони Запорізького краю, у Запорізькій облдержадміністрації підтвердили, що ворожий "літальний об'єкт" було збито на Верхній Хортиці.

За інформацією кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна", наразі на місці падіння збитого літального апарату в районі історико-культурного комплексу "Запорізький Дуб" працюють спеціалісти СБУ. Територію оточено.

Вид літального апарату поки що не називають. За словами військових, може йтися про бойовий безпілотник або ворожий літак ЗС РФ.

Деталі уточнюють.

З ранку суботи повітряну тривогу оголошували у Запоріжжі двічі. Під час другого попередження влади про можливу повітряну атаку городяни почули потужний вибух або хлопок у районі правого берега.

Наразі повітряну тривогу в Запоріжжі скасовано.

Теги: #запоріжжя #агресія_рф #безпілотник
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