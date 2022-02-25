Події

16:16 25.02.2022

Литва передасть Україні додаткові бронежилети, каски, автомати та боєприпаси

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Литва передасть Україні додаткові бронежилети, каски, автомати та боєприпаси

Литва передасть Україні додаткові бронежилети, каски, автомати та боєприпаси, повідомило Міністерство оборони Литви.

"Міністр оборони Арвідас Анушаускас та посол України Петро Бешта щойно зустрілися для консультацій з військової допомоги, яка скоро буде передана Україні Литвою. Ми стоїмо з Україною, передаючи додаткові бронежилети, каски, автомати та боєприпаси", - йдеться у повідомленні міністерства у Twitter у п'ятницю.

зазначив, що підтримує Україну в цю скрутну годину, роблячи все можливе, щоб підтримати Збройні сили України зброєю.

"Ми розуміємо, що українські війська також борються за нашу безпеку. Ми маємо зупинити Росію якнайшвидше", - наголосив він.

Джерело: https://twitter.com/Lithuanian_MoD/status/1497201474996219909?s=20&t=96a73mCoPdY0D8GwIKU-8A, https://twitter.com/a_anusauskas/status/149606

Теги: #война #помощь #литва
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