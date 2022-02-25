Литва передасть Україні додаткові бронежилети, каски, автомати та боєприпаси, повідомило Міністерство оборони Литви.

"Міністр оборони Арвідас Анушаускас та посол України Петро Бешта щойно зустрілися для консультацій з військової допомоги, яка скоро буде передана Україні Литвою. Ми стоїмо з Україною, передаючи додаткові бронежилети, каски, автомати та боєприпаси", - йдеться у повідомленні міністерства у Twitter у п'ятницю.

зазначив, що підтримує Україну в цю скрутну годину, роблячи все можливе, щоб підтримати Збройні сили України зброєю.

"Ми розуміємо, що українські війська також борються за нашу безпеку. Ми маємо зупинити Росію якнайшвидше", - наголосив він.

Джерело: https://twitter.com/Lithuanian_MoD/status/1497201474996219909?s=20&t=96a73mCoPdY0D8GwIKU-8A, https://twitter.com/a_anusauskas/status/149606