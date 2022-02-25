Події

10:52 25.02.2022

Зеленський обговорив протидію РФ із президентом Фінляндії, подякував за виділення $50 млн допомоги

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Зеленський обговорив протидію РФ із президентом Фінляндії, подякував за виділення $50 млн допомоги

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Фінляндії Саулі Нііністе поінформував його про дії щодо захисту проти російського вторгнення.

"Обговорив питання з протидії агресору. Поінформував про наш захист, підступний обстріл Києва. Вдячний фінським партнерам за виділення 50 млн доларів допомоги. Це – дієвий внесок в антивоєнну коаліцію. Працюємо далі. Маємо посилювати санкції. Збільшувати оборонну підтримку", - написав він у Twitter у п'ятницю.

 

Теги: #україна #допомога #фінляндія
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