Зеленський обговорив протидію РФ із президентом Фінляндії, подякував за виділення $50 млн допомоги

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Фінляндії Саулі Нііністе поінформував його про дії щодо захисту проти російського вторгнення.

"Обговорив питання з протидії агресору. Поінформував про наш захист, підступний обстріл Києва. Вдячний фінським партнерам за виділення 50 млн доларів допомоги. Це – дієвий внесок в антивоєнну коаліцію. Працюємо далі. Маємо посилювати санкції. Збільшувати оборонну підтримку", - написав він у Twitter у п'ятницю.