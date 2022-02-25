Події

10:21 25.02.2022

Зеленський залишається в Києві

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Зеленський залишається в Києві

Президент України Володимир Зеленський залишається в Києві, повідомив на брифінгу в п'ятницю в Києві радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Зрозумілий базовий сценарій спецоперації РФ. Єдина мета – зайти до Києва та знищити керівництво України, особисто Володимира Зеленського. Зеленський залишається в Києві, він має показати, що означає стійкість українського народу", - сказав Подоляк.

Говорячи про економічну ситуацію, Подоляк сказав, що комерційні банки закриті, державний банківський сектор працює.

"Мобільний зв'язок, енергетика, вода, все працює в штатному режимі. Порти всі закриті, авіасполучення закрито. Наявність палива – проблема, є ліміти, дефіцит палива. У магазинах товари є в достатній кількості. Аптеки працюють. Усі критичні інфраструктурні об'єкти взяті під особливу охорону", - сказав він.

 

 

Теги: #президент #обстановка
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