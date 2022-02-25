Події

10:03 25.02.2022

Зеленський поінформував Джонсона про обстріли Києва, вимагає дієвої протидії РФ

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Зеленський поінформував Джонсона про обстріли Києва, вимагає дієвої протидії РФ

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, наголосив, що сьогодні Україна як ніколи потребує оборонної підтримки партнерів.

"Провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Повідомив про перебіг оборони України. Про підступні обстріли Києва агресором. Сьогодні Україна як ніколи потребує оборонної підтримки партнерів. Вимагаємо дієвої протидії РФ. Санкції мають бути ще більше посилені", - написав він у Twitter у п'ятницю.

 

 

 

Теги: #розмова #джонсон #зеленський
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