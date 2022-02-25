Події

04:46 25.02.2022

Українські ППО збили ворожий літальний апарат над Києвом – О.Геращенко

1 хв читати
Українські ППО збили ворожий літальний апарат над Києвом – О.Геращенко

У центрі Києва було чути два вибухи, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Поки якась офіційна інформація щодо цього відсутня, повітряна тривога в центрі міста не оголошувалась.

"Щойно продовжилися удари по Києву крилатими або балістичними ракетами. Я чув два потужні вибухи щойно", - написав у Телеграм радник голови МВС Антон Геращенко.

Нардеп Олексій Гончаренко ("Євросолідарність") у свою чергу написав: "ППО Києва збивають ракети, випущені окупантами".

А Геращенко уточнив: "Вибухи - це були удари нашого ППО по ворожих літаках чи безпілотниках! …За оперативною інформацією, ворожий літальний апарат був збитий силами Українського ППО та впав у Дарницькому районі біля будинку за адресою – вул. Кошиця 7а".

Джерело https://t.me/Pravda_Gerashchenko/299

Теги: #київ #вибухи
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:58 25.02.2022
У Києві в житловому будинку троє поранених від попадання уламків ракети, один – тяжко, є загроза руйнування – КМДА

У Києві в житловому будинку троє поранених від попадання уламків ракети, один – тяжко, є загроза руйнування – КМДА

00:19 25.02.2022
Додаткову зброю привезуть до Києва для тих, хто приєднується до Сил тероборони

Додаткову зброю привезуть до Києва для тих, хто приєднується до Сил тероборони

20:53 24.02.2022
Правоохоронці закликають громадян знищувати мітки російської армії на дорогах

Правоохоронці закликають громадян знищувати мітки російської армії на дорогах

20:44 24.02.2022
Столична влада забезпечує функціонування критичної інфраструктури міста - Кличко

Столична влада забезпечує функціонування критичної інфраструктури міста - Кличко

17:18 24.02.2022
У Києві оголошують комендантську годину з 22.00 до 7.00, транспорт у цей час не працюватиме - Кличко

У Києві оголошують комендантську годину з 22.00 до 7.00, транспорт у цей час не працюватиме - Кличко

16:20 24.02.2022
Чотири станції "червоної гілки" київського метро працюють як укриття

Чотири станції "червоної гілки" київського метро працюють як укриття

16:05 24.02.2022
У Києві оголошено повітряну загрозу, жителів просять вирушити в укриття – КМДА

У Києві оголошено повітряну загрозу, жителів просять вирушити в укриття – КМДА

13:57 24.02.2022
Інформація про обмеження в'їзду та виїзду з Києва не відповідає дійсності - КМДА

Інформація про обмеження в'їзду та виїзду з Києва не відповідає дійсності - КМДА

12:54 24.02.2022
У Бучі та Гостомелі чути вибухи, ймовірно, це атака на Гостомельський аеропорт

У Бучі та Гостомелі чути вибухи, ймовірно, це атака на Гостомельський аеропорт

12:51 24.02.2022
Арестович попередив про можливість подальшого обстрілу, зокрема Києва

Арестович попередив про можливість подальшого обстрілу, зокрема Києва

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ракетного удару завдав противник по прикордонному підрозділу в Запорізькій області, є загиблі та поранені прикордонники – Держприкордонслужба

Зеленський: Я запитав 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО – всі бояться, не відповідають

Зеленський: У перший день російського вторгнення Україна втратила 137 захисників, 316 поранено

Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію

13 українських прикордонників героїчно загинули на о. Зміїний

ОСТАННЄ

Ракетного удару завдав противник по прикордонному підрозділу в Запорізькій області, є загиблі та поранені прикордонники – Держприкордонслужба

Головнокомандувач ЗС України оцінив втрати супротивника у перший день оборони у понад 30 танків, до 130 бронемашин, 7 літаків і 6 вертольотів

Кулеба та Чавушоглу обговорили практичні кроки щодо безпеки регіону Чорного моря

Глави МЗС та оборони України і Британії обговорили надання зброї та санкції проти Росії - Кулеба

Зеленський: Я запитав 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО – всі бояться, не відповідають

Зеленський: Ворог визначив мене як ціль номер один

У Київ проникли диверсійні групи ворога - Зеленський

Зеленський: У перший день російського вторгнення Україна втратила 137 захисників, 316 поранено

Монастирський обговорив із міністрами внутрішніх справ Британії та Литви надання Україні оборонного озброєння

Горить КПП ліцею "Кадетський корпус" у Сумах

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА