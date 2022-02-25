Українські ППО збили ворожий літальний апарат над Києвом – О.Геращенко

У центрі Києва було чути два вибухи, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Поки якась офіційна інформація щодо цього відсутня, повітряна тривога в центрі міста не оголошувалась.

"Щойно продовжилися удари по Києву крилатими або балістичними ракетами. Я чув два потужні вибухи щойно", - написав у Телеграм радник голови МВС Антон Геращенко.

Нардеп Олексій Гончаренко ("Євросолідарність") у свою чергу написав: "ППО Києва збивають ракети, випущені окупантами".

А Геращенко уточнив: "Вибухи - це були удари нашого ППО по ворожих літаках чи безпілотниках! …За оперативною інформацією, ворожий літальний апарат був збитий силами Українського ППО та впав у Дарницькому районі біля будинку за адресою – вул. Кошиця 7а".

Джерело https://t.me/Pravda_Gerashchenko/299