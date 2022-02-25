Головнокомандувач ЗС України оцінив втрати супротивника у перший день оборони у понад 30 танків, до 130 бронемашин, 7 літаків і 6 вертольотів

Орієнтовні втрати противника у перший день боїв склали: танків – понад 30 одиниць, бойових броньованих машин – до 130 од., літаків – 7, вертольотів – 6, повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний про першу добу оборони України від російського нападу.

"Ця важка доба закінчилася тим, що ми не дали ворогові досягти своїх загарбницьких планів. Триває 19 годин нашого опору широкомасштабному російському вторгненню", - написав він у Facebook.

Залужний зазначив, що українські військові продовжують бої за Харків, Херсон, Суми, Охтирку та Сіверський напрямок.

За його словами, станом на 00:00 25 лютого угруповання сил оборони веде організовану оборонну операцію на півдні, певним складом сил ведуться оборонні бої в районі на схід від Херсона.

"Механізовані підрозділи ЗС України відбили автомобільний міст і закріпилися на лівому березі Дніпра. Нашими механізованими підрозділами в районі Рикове завдано поразки переважаючим силам супротивника. Ворог знищений, успіху немає", – зазначив Залужний.

Він повідомив, що на Сіверському напрямку ведуться бої в районах Перемоги та Глухова, ворожу колону зупинено, а підрозділи першої танкової бригади на річці Білоус у напрямку Чернігова зупинили сили окупантів, що переважали.

Головнокомандувач додав, що на Волині механізовані підрозділи ЗС України зайняли позиції на певних рубежах у готовності до відсічі наступу супротивника, а на Слобожанщині оперативне угруповання ЗС України веде оборону в районах населених пунктів Довжанка, Харків, Охтирка, Суми.

"Угруповання Військово-морських сил ЗС України продовжує ведення бойових дій у південно-західній частині Чорного моря. Здійснюється оборона пунктів базування та портів Одеси, Південного, Очакова, Чорноморська. Певні сили та засоби перейшли до оборони Києва", – йдеться у інформації Залужного.

Він заявив, що Повітряні сили ЗС України здійснюють відсіч повітряних ударів противника, ведуть постійну розвідку із застосуванням БПЛА, завдали ударів по колонах окупаційних військ у районах населених пунктів Нова Збурівка, Куп'янськ, Нова Каховка та десант противника біля аеродрому Гостомель.

"Угруповання об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей за результатами бойових дій на окремих напрямках відновило становище на передньому краї. У смузі відповідальності окремих підрозділів противник намагається вклинитися в бойові порядки наших військ на глибину взводних опорних пунктів", – зазначив Залужний.