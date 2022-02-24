ОГТСУ призупинив роботу двох ГРС у Луганській та Харківській областях

Оператор ГТС України" призупинив роботу двох газорозподільних станцій (ГРС) у зонах зіткнень у Луганській та Харківській областях через загрозу загоряння та обстрілу на прохання операторів газорозподільних мереж.

"Це, відповідно, призвело до відключення споживачів, які отримують газ через ці ГРС. Щойно загроза пройде, газопостачання буде оперативно відновлено", - зазначили у пресслужбі компанії.

Також протягом доби кілька ГРС були тимчасово знеструмлені в результаті пошкодження електричних мереж у Херсонській, Харківській, Запорізькій областях та використали резервні засоби енергопостачання.

Загалом станом на 18:00 четверга ОГТСУ продовжує виконувати свої функції з транспортування природного газу споживачам. Через військові дії в районах, де знаходяться об'єкти компанії, ОГТСУ працює в режимі з максимальними заходами безпеки. Жертв чи постраждалих серед співробітників компанії немає.

"Незважаючи на надзвичайні умови, компанія продовжує працювати у штатному режимі. Наше завдання – забезпечити країну необхідним паливом, і ми робимо все належне для цього", - наголосили у оператора.