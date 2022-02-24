Події

17:50 24.02.2022

У Києві та Київській області оголошують комендантську годину з 22:00 до 7:00 ранку, транспорт у цей час не працюватиме

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У Києві впроваджується комендантська година з 22:00 до 7:00, громадський транспорт у цей час не працюватиме, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Друзі! Київ відсьогодні запроваджує комендантську годину. Діятиме вона з 22:00 до 7:00. Це вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії та воєнного стану необхідний задля безпеки жителів столиці", - написав він у Telegram-каналі.

Він додав, що громадський транспорт під час комендантської години не працюватиме.

При цьому станції метрополітену будуть доступні у вигляді укриття в цілодобовому режимі. Прохання до всіх киян вчасно повертатися додому. За крайньої потреби пересування містом під час комендантської години, зокрема працівникам змін підприємств критичної інфраструктури, обов’язково потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу", - заявив він.

У свою чергу голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що в Київській області також упроваджується комендантська година.

"На території Київської області впроваджується комендантська година з 22:00 до 7:00. Відповідне розпорядження підписав я згідно з указом президента України "Про введення воєнного стану в Україні" №64/2022 та закону України "Про правовий режим воєнного стану", - написав він у Facebook.

Комендантська година починає діяти з 24 лютого на всій території Київської області. Це означає заборону перебування на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень особи.

Теги: #комендантська_година
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