Події

11:27 24.02.2022

Wizz Air тимчасово скасувала польоти в Україну, в аеропорту "Київ" залишилося кілька літаків компанії

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Wizz Air тимчасово скасувала польоти в Україну, в аеропорту "Київ" залишилося кілька літаків компанії

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air у зв'язку із закриттям повітряного простору України для цивільної авіації призупинила виконання всіх рейсів в/з України.

"У зв'язку з нинішніми подіями в Україні та закриттям повітряного простору Wizz Air тимчасово припиняє всі польоти в країну та з країни", - наголошується в повідомленні авіакомпанії.

Усю актуальну інформацію щодо роботи авіакомпанії пасажири можуть знайти на її сайті.

Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна", в аеропорту "Київ" було розпочато реєстрацію на рейси до Стокгольма, Дортмунда та Пардубиць.

Деякі пасажири через термінову евакуацію з терміналу досі не можуть отримати свій багаж.

Як повідомлялося, польоти цивільних літаків у межах повітряного простору України обмежені через можливі загрози, повідомила міжнародна система сповіщень для авіаперсоналу NOTAM.

Теги: #транспорт #wizz_air
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