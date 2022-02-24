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09:55 24.02.2022

ЄС представить пакет масивних санкцій проти РФ - фон дер Ляєн

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ЄС представить пакет масивних санкцій проти РФ - фон дер Ляєн

ЄС представить пакет масивних санкцій проти РФ у четвер, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми притягнемо президента Путіна до відповідальності за це. Пізніше сьогодні ми представимо пакет масивних та цілеспрямованих санкцій для схвалення європейськими лідерами", - сказала фон дер Ляєн на брифінгу в четвер.

Вона додала, що цим пакетом ЄС націлиться на стратегічні сектори російської економіки, заблокувавши їхній доступ до технологій та ринків, які є ключовими для Росії.

"Ми послабимо економічну базу Росії та можливість модернізуватися. На додаток, ми заморозимо російські активи в ЄС і припинимо доступ російських банків до європейських фінансових ринків", - сказала фон дер Ляєн.

Теги: #рф #єс #санкції
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