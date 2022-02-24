Події

06:28 24.02.2022

США готують проект резолюції РБ ООН у зв'язку з початком Росією операції в Україні

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США готують проект резолюції РБ ООН у зв'язку з початком Росією операції в Україні

Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що терміново готуватиме резолюцію у зв'язку з початком російської спецоперації в Україні.

"Просто зараз президент Путін виступив із посланням війни, - сказала Томас-Грінфілд на екстреному засіданні РБ ООН. - Це надзвичайна ситуація, і завтра (у четвер - ІФ) ми представимо резолюцію з цього питання".

Її підтримали представники Великої Британії, Франції, Німеччини та деяких інших країн.

 

 

Теги: #сша #оон #україна #резолюція
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