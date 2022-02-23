Події

19:48 23.02.2022

Стефанчук зібрав на нараду голів фракцій та груп

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Стефанчук зібрав на нараду голів фракцій та груп

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запросив керівників фракцій та груп на нараду до себе до кабінету.

"Нам треба обговорити ще одне питання, яке стосуватиметься затвердження указу президента про надзвичайний стан", - сказав Стефанчук, закриваючи перше позачергове пленарне засідання парламенту у середу.

У нараді також бере участь голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу").

Як повідомлялося, народні депутати на другому позачерговому засіданні за цей день мають намір розглянути указ глави держави щодо впровадження надзвичайного стану.

Теги: #парламент #нарада
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