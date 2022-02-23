Події

10:14 23.02.2022

Призов резервістів розпочнеться 23 лютого – командування Сухопутних військ ЗСУ

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Призов резервістів розпочнеться 23 лютого – командування Сухопутних військ ЗСУ

Призов резервістів до лав Збройних сил України розпочинається у середу, 23 лютого 2022 року, повідомляє командування Сухопутних військ ЗСУ.

"Призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери, так і рядовий, сержантський склад. Призов розпочнеться відсьогодні. Максимальний термін служби один рік", – зазначається у повідомленні у соцмережі Facebook.

У командуванні уточнили, що резервісти оперативного резерву першої черги проходитимуть службу в тих військових частинах та за тією спеціальністю, в яких вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві.

"За призваними резервістами, згідно із законом України, зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітна плата", – наголошується в повідомленні.

Згідно з наказом президента України, резервісти оперативного резерву першої черги мають самостійно з'явитися до своїх військових частин або ТЦК та СП, за телефонним дзвінком або отримавши повістку для явки до свого ТЦК.

Якщо резервіст із тих чи інших причин, передбачених законом, не може бути призваний, йому необхідно особисто надати підтверджувальні документи. За неявку або ігнорування виклику передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність.

Резервісти першої черги оперативного резерву – це військовослужбовці, які звільняються із строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які за своїми професійно-психологічними характеристиками та станом здоров'я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві й здобули певну військову облікову спеціальність.

Як повідомлялося, 22 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів в особливий період. За словами президента, найближчим часом також буде виконано навчальний збір резервістів системи тероборони.

Теги: #призов #резервісти
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