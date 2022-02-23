Минулої доби російські найманці 96 разів порушили режим припинення вогню

Минулої доби, 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 96 обстрілів, 81 із яких із застосуванням важкого озброєння, повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил України.

Російські найманці здійснили обстріл з танків, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, БМ-21 "Град", з артилерії калібру 122 мм, протитанкових гармат МТ-12.

За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 15 обстрілів, 14 із яких із застосуванням важкого озброєння. Втрат немає.

Російські найманці здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.