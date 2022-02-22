Під час обстрілу Мар'їнки був поранений мирний житель

Під час обстрілу російськими найманцями у вівторок м. Мар'їнки (Донецька область) постраждав мирний житель, повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"50-річного чоловіка було поранено під час обстрілу російськими окупаційними військами міста Мар'їнка. З осколковими пораненнями плеча та кисті лівої руки його госпіталізували в лікарню", – написав Кириленко в Facebook.

За його словами, медики оцінюють його стан як задовільний.

"Ще раз наголошую на неприпустимості агресивних дій проти цивільного населення і закликаю Російську Федерацію припинити насильство", – додав голова ОДА.