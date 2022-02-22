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20:33 22.02.2022

Львівська облрада закликає розірвати дипвідносини та закрити кордон із РФ – заява

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Львівська облрада закликає розірвати дипвідносини та закрити кордон із РФ – заява

Львівська обласна рада прийняла на позачерговій сесії заяву, в якій засуджує визнання РФ так званих "ЛНР" та "ДНР" і закликає керівництво України розірвати дипломатичні відносини з РФ, закрити кордон із нею та заборонити ввезення російських товарів.

"Першочерговим вважаємо за необхідне невідкладно розглянути питання розірвання дипломатичних відносин України з Російською Федерацією, заборони на ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації, до часу відновлення територіальної цілісності нашої країни; ухвалити законопроєкт щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм та українофобію, заморозити активи російського бізнесу та власників-колаборантів в Україні, закрити кордон з Російською Федерацією", - йдеться в заяві, за яку одноголосно проголосували депутати облради. На сесії зареєструвався 71 депутат із 84.

Також депутати звернулися до мешканців Львівщини із закликом не купувати російських товарів.

Крім того, Львівська облрада закликала партнерів України та міжнародну спільноту запровадити реальні економічні санкції проти Росії.

"Зокрема, заблокувати реалізацію проєкту "Північний потік-2" (Nord Stream 2), ввести санкції проти членів Держдуми і Ради Федерації, які проголосували за визнання ОРДЛО, та персональні й секторальні санкції для російських громадян та економіки, ембарго на російську нафту та газ. Адже ми вкотре переконалися, що політика умиротворення з агресором не працює", - йдеться в заяві.

З огляду на зростання воєнної загрози з боку Росії депутати Львівської облради закликають до об'єднання всі політичні партії, організації та всіх мешканців області навколо захисту України, її державної та територіальної цілісності.

"У нас один спільний ворог, проти якого ми маємо бути єдині. Лише об'єднання зусиль може посилити обороноздатність нашої країни та забезпечити безпеку нашого регіону та кожного мешканця України", - йдеться в заяві Львівської обласної ради.

Теги: #рф #україна #львів
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