До волонтерів "Станції Харків" знову звертаються з питань евакуації громадяни, які живуть поблизу лінії розмежування на Донбасі

Після різкого загострення ситуації в зоні ООС та почастішання обстрілів населених пунктів на лінії розмежування до волонтерів "Станції Харків", що спеціалізується на допомозі переселенцям із зони АТО та АР Крим з 2014 року, знову почали звертатися люди, які хочуть виїхати звідти.

"Наразі нам на гарячу лінію надійшло 13 дзвінків – це люди з лінії розмежування, зі сторони, підконтрольної Україні. Люди налякані, вони хочуть виїхати й запитують, як це зробити, як можна залишити населений пункт без машини", – повідомила кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" координатор адресної допомоги волонтерської ініціативи "Станція Харків" Алла Фещенко.

За її словами, у зв'язку зі зверненнями по допомогу "Станція Харків" вийшла з дистанційної роботи і в будні готова приймати людей в офісі на вул. Дмитрівській, 20 (з 11:00 до 16:00 у понеділок, вівторок, четвер та з 13:00 до 18:00 у середу та п'ятницю).

"Сьогодні у нас в офісі вже була родина переселенців зі Станиці Луганської. Це чоловік із важким хронічним захворюванням та його дружина. Ми їм допомагаємо з ліками та облаштувати житло, яке вони тут орендували", - сказала Фещенко.

Водночас, за її словами, волонтери наразі не мають інформації, як і де планує розміщувати переселенців обласна влада.

"Один із наших членів правління направив до ОДА запит як громадянин, щоб дізнатися про алгоритм дій. Можливо, він є, просто ми його не знаємо", - сказала Фещенко.

Як повідомлялося, 21 лютого голова ХОДА Олег Синєгубов заявив про готовність області в разі потреби прийняти переселенців із Донбасу. Водночас він не уточнив, про яку кількість людей йдеться та де планується їх розміщувати.