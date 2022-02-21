Події

23:47 21.02.2022

Разумков: Рада має негайно зібратися і дати відповідь на рішення Путіна про визнання так званих "ЛДНР"

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Разумков: Рада має негайно зібратися і дати відповідь на рішення Путіна про визнання так званих "ЛДНР"

Голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков (позафракційний) висловлюється за негайне проведення пленарного засідання парламенту для адекватної відповіді на рішення президента Російської Федерації Володимира Путіна про визнання так званих "ЛДНР".

"Зважаючи на останні події, Верховна Рада має негайно зібратися та ухвалити всі необхідні рішення для протидії загрозам та викликам, які сьогодні стоять перед Україною!" – написав Разумков у Facebook увечері в понеділок.

На думку Разумкова, парламент має розглянути такі питання, як "зміни до бюджету для забезпечення оборонних завдань", звернення до країн-партнерів щодо запровадження санкцій" (проти держави-агресора – Російської Федерації – ІФ).

Разумков також висловився за введення воєнного стану у Донецькій і Луганській областях.

"Закликаю депутатів і керівництво парламенту не забувати про нашу спільну відповідальність перед країною. Ми не можемо собі дозволити відкладати та думати, що проблеми вирішать за нас! Парламент має бути парламентом, а не ховатися та відмовчуватися!", - наголосив Разумков.

 

 

Теги: #парламент #разумков
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