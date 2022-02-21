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18:59 21.02.2022

Підбадьорливі заяви не забезпечать миру на Донбасі, потрібні складні рішення – Кулеба

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Підбадьорливі заяви не забезпечать миру на Донбасі, потрібні складні рішення – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає міжнародне співтовариство до ухвалення дієвих рішень, зокрема непростих, для забезпечення миру на Донбасі.

"Нейтральність і підбадьорливі заяви інших країн та міжнародних організацій не забезпечать мир. Ми вже не в тій фазі. Потрібні рішення. Деякі з них можуть видатися партнерам складними, але не можна вирішити складну ситуацію, не ухвалюючи складних рішень", - написав Кулеба у понеділок у Facebook напередодні свого візиту до США.

"Зараз не лише Україна, а й увесь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання ОРДЛО. Усі розуміють наслідки такого кроку. Розумію, що зараз багато емоцій і поривів, але саме зараз усі мають холоднокровно фокусуватися на зусиллях з деескалації. Іншого шляху немає. Завтра у Вашингтоні я буду говорити з державним секретарем та низкою американських високопосадовців саме про це", - розповів він.

Після цього, за словами міністра, він вирушить до Нью-Йорку, виступить на Генеральній асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

"Продовжимо також працювати над скликанням консультацій за Будапештським меморандумом і втіленням оптимального формату переговорів, запропонованого президентом Зеленським: саміту п’ятьох постійних членів Радбезу ООН + Україна, Німеччина та Туреччина. Такий формат є найкращим для пошуку рішень для деескалації та формування конкретних гарантій безпеки для України та зміцнення європейської безпекової архітектури", – додав Кулеба.

Теги: #донбас #кулеба
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