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18:08 21.02.2022

Арбітраж у Гаазі розпочав слухання щодо компенсації за експропрійовані активи "Нафтогазу" в Криму

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Арбітраж у Гаазі розпочав слухання щодо компенсації за експропрійовані активи "Нафтогазу" в Криму

Арбітражний трибунал у Гаазі у понеділок розпочав слухання щодо визначення розміру компенсації "Нафтогазу України" за втрачену можливість використання своїх активів у Криму, повідомив голова правління НАК Юрій Вітренко.

"Нафтогаз" у цьому суді вимагає компенсації завданих збитків у понад 10 млрд доларів, включаючи відсотки. Відповідну оцінку збитків у суді представляють авторитетні міжнародні експерти. Роботу над визначенням і обґрунтуванням їх суми ми почали ще у 2015 році", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Вітренко нагадав, що йдеться про компенсацію за привласнені та використовувані РФ після окупації Криму родовища, бурові установки, підземне сховище, кораблі, газотранспортну систему тощо.

За його словами, ухвалення арбітражного рішення очікується на початку наступного року, оскільки процес є дуже складним, що потребує нетривіальних аргументів, і юридичних, і економічних щодо кожного активу.

"У мене немає сумніву, що рано чи пізно міжнародні суди ухвалять справедливе рішення не тільки про відшкодування матеріальних збитків, яких зазнала наша держава через анексію свого півострова, а й про справедливе покарання для тих, хто силоміць відібрав нашу землю", - резюмував голова "Нафтогазу".

Як повідомлялося, у жовтні 2016 року "Нафтогаз" і його дочірні компанії ініціювали арбітражний розгляд проти РФ щодо відшкодування збитків через захоплення своїх активів у Криму, а в вересні 2017 року було подано заяву до суду при суді в Гаазі.

У лютому 2019 року суд підтвердив відповідальність РФ у порушенні міжурядової угоди про захист інвестицій, включаючи статтю про заборону експропріації.

У червні 2019 року "Нафтогаз" подав до суду заяву про розмір компенсації збитків від експропріації активів у Криму, а в грудні РФ подала зустрічну заяву.

У лютому 2020 року "Нафтогаз" у заяві у відповідь додатково обґрунтував розмір компенсації збитків, оцінивши їх на суму близько $5 млрд плюс відсотки, що на початок 2022 року вже перевищує $10 млрд.

Теги: #нафтогаз #гаага #арбітраж
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