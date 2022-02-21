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16:14 21.02.2022

У держбюджеті-2022 передбачено понад 3 млрд грн на формування сил тероборони ЗСУ – Хомчак

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У держбюджеті-2022 передбачено понад 3 млрд грн на формування сил тероборони ЗСУ – Хомчак

У державному бюджеті України на 2022 рік передбачено майже 3,1 млрд грн на формування Сил територіальної оборони Збройних сил України (ЗСУ), повідомив перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Руслан Хомчак.

"Для формування Сил територіальної оборони Збройних сил України державним бюджетом України та Планом утримання та розвитку Збройних сил України на 2022 рік передбачено майже 3,1 млрд грн", - заявив Хомчак під час національного форуму "Безпечні та спроможні громади майбутнього" в понеділок.

За його словами, уряд уже ухвалив 15 постанов, які унормовують окремі положення закону щодо створення та функціонування системи територіальної оборони, організації руху опору та підготовки громадян до національного спротиву.

Водночас Хомчак повідомив, що під час проведених секретарем РНБО у грудні 2021 та січні 2022 року нарад із керівниками центральних органів виконавчої влади та суб'єктами сектору безпеки та оборони виявлено низку проблемних питань, що потребують негайного реагування.

Зокрема, незадовільним є стан справ щодо виділення фондів для розміщення органів управління бригад та батальйонів Сил тероборони, складний процес укладення контрактів для проходження служби в резерві Сил територіальної оборони, низький рівень підготовки громадян України до національного спротиву та забезпеченості підрозділів територіальної оборони засобами зв'язку, індивідуальної захистом та автотехнікою. Також наголошується на недостатньому рівні взаємодії Сил тероборони з місцевими органами самоврядування щодо популяризації служби, проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо заходів для підвищення мотивації громадян до військової служби та служби в резерві у складі Сил тероборони.

За словами Хомчака, необхідно вирішити питання збільшення термінів граничного віку перебування на військовій службі військовослужбовців військових частин тероборони та скоригувати терміни формування та набуття здібностей Силами тероборони, проведення заходів кризового планування.

Він додав, що на виїзному засіданні РНБО у Харкові 11 лютого до керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади було доведено завдання та терміни щодо зазначених проблемних питань.

Теги: #бюджет #тероборона
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