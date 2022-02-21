Події

12:47 21.02.2022

Україна не має жодного стосунку до обстрілів, про які заявляє російська сторона, - Данілов

1 хв читати
Україна не має жодного стосунку до обстрілів, про які заявляє російська сторона, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов наголошує, що Україна не має ніякого стосунку до обстрілів, про які заявляє російська сторона.

"Наші військові можуть вести вогонь у відповідь тільки у випадку, якщо є загроза життю наших військових. Ми не ведемо обстріли, ми до цих обстрілів не маємо ніякого стосунку. Ми попереджали, що вони можуть фантазувати скільки завгодно, вони можуть робити все що завгодно, і ми до цього готові", - сказав він на брифінгу в рамках форуму "Безпечні та заможні громади майбутнього" в понеділок у Києві, відповідаючи на запитання щодо заяв Росії про обстріли з боку України, зокрема пункту пропуску в Ростовській області.

Данілов наголосив, що влада цілком розуміє, що відбувається з безпекою, і готова до викликів, а також зазначив, що спровокувати Україну на активні дії не вийде.

Теги: #україна #спростування #обстріли
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:34 21.02.2022
Рада ЄС схвалила допомогу Україні розміром €1,2 млрд

Рада ЄС схвалила допомогу Україні розміром €1,2 млрд

08:16 21.02.2022
В Україні за добу виявили 13 562 нові випадки захворювання СOVID-19, одужали 13 904 людини, 127 померли

В Україні за добу виявили 13 562 нові випадки захворювання СOVID-19, одужали 13 904 людини, 127 померли

07:47 21.02.2022
Генсек ОБСЄ закликає всі сторони дотримуватися припинення вогню на Донбасі

Генсек ОБСЄ закликає всі сторони дотримуватися припинення вогню на Донбасі

07:44 21.02.2022
"Евакуйовані" в Ростовську область РФ жителі ОРДЛО майже дві доби перебувають в автобусах без їжі та сну – Денісова

"Евакуйовані" в Ростовську область РФ жителі ОРДЛО майже дві доби перебувають в автобусах без їжі та сну – Денісова

07:34 21.02.2022
Міністри закордонних справ країн ЄС обговорять кризу навколо України та свої можливі дії

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорять кризу навколо України та свої можливі дії

07:11 21.02.2022
Байден обговорив із Радою нацбезпеки ситуацію навколо України

Байден обговорив із Радою нацбезпеки ситуацію навколо України

07:07 21.02.2022
Росія у тимчасово окупованому Криму стягує військову техніку до адмінкордону з Україною – Чубаров

Росія у тимчасово окупованому Криму стягує військову техніку до адмінкордону з Україною – Чубаров

22:10 20.02.2022
Резніков: Біля українського кордону немає сформованих ударних груп РФ

Резніков: Біля українського кордону немає сформованих ударних груп РФ

19:22 20.02.2022
Російські найманці 53 рази обстріляли українські позиції з півночі

Російські найманці 53 рази обстріляли українські позиції з півночі

19:02 20.02.2022
Макрон привітав рішучість Зеленського не допустити ескалації на Донбасі

Макрон привітав рішучість Зеленського не допустити ескалації на Донбасі

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна не може вести воєнних дій проти співгромадян в ОРДЛО, вітається лише дипломатичне вирішення – Данілов

У Білорусі перебувають 9 тис. військових РФ, цього недостатньо для нападу на Київ - Резніков

Посилений режим служби продовжено до 26 лютого - голова Нацполіції України

Резніков: Якщо РФ визнає т. зв. Л/ДНР, вона прямо порушить територіальну цілісність України, це буде приводом для потенційного вторгнення

В Енергодарі 23 лютого відбудеться планова перевірка системи оповіщення

ОСТАННЄ

Україна не може вести воєнних дій проти співгромадян в ОРДЛО, вітається лише дипломатичне вирішення – Данілов

Тимошенко вимагає замінити 40% українських представників у СММ ОБСЄ, які її залишили

"МАУ" не очікує значного зростання цін на авіаквитки у зв'язку зі змінами в авіастрахуванні на тлі загострення ситуації навколо України

240 тис учасників АТО чекають допомоги, реабілітацію пройдуть лише 5 тисяч ветеранів - Кулініч

США знову закликають своїх громадян негайно виїхати з України

Ситуація в повітряному просторі України контрольована та стабільна, безпека польотів здійснюється в повному обсязі - Кубраков

У Білорусі перебувають 9 тис. військових РФ, цього недостатньо для нападу на Київ - Резніков

Посилений режим служби продовжено до 26 лютого - голова Нацполіції України

РФ сконцентрувала біля кордонів України 147 тис. військових, відведення військ не спостерігається - глава Міноборони

Резніков: Якщо РФ визнає т. зв. Л/ДНР, вона прямо порушить територіальну цілісність України, це буде приводом для потенційного вторгнення

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА