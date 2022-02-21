Україна не має жодного стосунку до обстрілів, про які заявляє російська сторона, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов наголошує, що Україна не має ніякого стосунку до обстрілів, про які заявляє російська сторона.

"Наші військові можуть вести вогонь у відповідь тільки у випадку, якщо є загроза життю наших військових. Ми не ведемо обстріли, ми до цих обстрілів не маємо ніякого стосунку. Ми попереджали, що вони можуть фантазувати скільки завгодно, вони можуть робити все що завгодно, і ми до цього готові", - сказав він на брифінгу в рамках форуму "Безпечні та заможні громади майбутнього" в понеділок у Києві, відповідаючи на запитання щодо заяв Росії про обстріли з боку України, зокрема пункту пропуску в Ростовській області.

Данілов наголосив, що влада цілком розуміє, що відбувається з безпекою, і готова до викликів, а також зазначив, що спровокувати Україну на активні дії не вийде.