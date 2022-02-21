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11:58 21.02.2022

Ситуація в повітряному просторі України контрольована та стабільна, безпека польотів здійснюється в повному обсязі - Кубраков

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Ситуація в повітряному просторі України контрольована та стабільна, безпека польотів здійснюється в повному обсязі - Кубраков

Безпека польотів над Україною здійснюється в повному обсязі, в Міністерстві інфраструктури України питання скасування рейсів вважають політизованим.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що небо України залишається відкритим.

"До таких сценаріїв форс-мажорних ситуацій у нашому авіапросторі ми готувалися з 2014 року. В нас проводяться регулярні навчання, задіяні всі наші органи. Нинішнє скасування рейсів низкою іноземних авіакомпаній продиктоване виключно інформаційним загостренням ситуації, а не реальними змінами щодо безпеки польотів", - заявив він на пресконференції в Києві в понеділок.

За словами міністра, держава оперативно працює щодо питань заміщення скасованих рейсів українськими авіаперевізниками, й наразі авіасполучення Києва з ключовими містами Європи забезпечено в повному обсязі.

"Ми отримуємо оперативну інформацію (про зміну розкладу авіакомпаній) практично в режимі онлайн. Сьогодні зміни до графіків роботи внесли близько 10 авіакомпаній. Зміни в графіку означають не тільки зміну повітряного судна - деякі авіакомпанії збільшують пасажиромісткість літаків на деяких напрямках – а й зміну в графіку польотів... Деякі рейси скасовуються точково, деякі - на період, як це зробила Lufthansa Group", - заявив радник міністра, директор Міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський,

Він наголосив, що часто аеропорт отримує повідомлення про скасування рейсу, і практично одразу - про призначення іншого рейсу на іншу дату.

"Дані, які ми отримуємо від авіакомпаній, свідчать про те, що (зміни в розкладі - ІФ) відбуваються у зв'язку з політичною ситуацією, кризою в Україні або у зв'язку з питаннями безпеки. Я вважаю, що це питання сьогодні заполітизоване. Українське небо не закрите, і ми спроможні забезпечувати високий рівень безпеки польотів і пасажирів" - наголосив Дубревський.

Радник міністра інфраструктури також повідомив, що Мінінфраструктури, аеропорти й українські авіакомпанії мають сценарій дії на випадок, якщо більшість іноземних авіакомпаній вирішать скасувати рейси до/з України, проте він наголосив, що жодних причин для масового скасування рейсів немає.

 

Теги: #кубраков
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