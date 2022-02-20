Події

22:17 20.02.2022

Російські найманці 74 рази обстріляли українські позиції з півночі

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Російські найманці 74 рази обстріляли українські позиції з півночі

Російські найманці 74 рази порушили режим припинення вогню на сході України з початку доби станом на 22.00 20 лютого, 68 із яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння, повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

"У результаті обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості і перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я задовільний", - йдеться у зведенні.

Також при обстрілі з мінометів калібру 120-мм населеного пункту Залізне пошкоджено приватний будинок. Постраждалих цивільних осіб немає.

Обстріли велися з артилерії калібру 152 та 122-мм, мінометів калібру 120 та 82-мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Станом на 17:00 повідомлялося про 53 обстріли з боку російських найманців та одного пораненого українського військовослужбовця. Таким чином, за минулі 5 годин вчинено 21 обстріл, із них 18 із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння, а загиблих і постраждалих на цей час не було.

 

 

Теги: #зведення #оос
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