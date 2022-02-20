Події

07:25 20.02.2022

Минулої доби російські найманці 136 разів порушили режим припинення вогню

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Минулої доби російські найманці 136 разів порушили режим припинення вогню

Минулої доби, 19 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 136 порушень, 116 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє штаб Операції Об'єднаних Сил.

Зокрема, російські найманці використовували міномети калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети, ручні протитанкові гранатомети, протитанкові керовані комплекси.

"Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", із перетином лінії зіткнення", - повідомляє штаб.

За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 8 порушень, 7 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, втрат немає.

Російські найманці використовували артилерію калібру 122 мм та 82 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм.

 

 

Теги: #зведення #оос
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