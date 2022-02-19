Події

19:33 19.02.2022

Обстановка на Донбасі ускладнюється, станом на 18.00 вже 98 порушень режиму припинення вогню

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Обстановка на Донбасі ускладнюється, станом на 18.00 вже 98 порушень режиму припинення вогню

Станом на 18:00 суботи, 19 лютого, на Донбасі російські найманці вже 98 разів порушили режим припинення вогню, обстріл здебільшого ведеться з населених пунктів, повідомив командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"За останні три дні обстановка (на Донбасі – ІФ) суттєво ускладнюється. Якщо враховувати останні місяці, то в середньому було до 5 порушень режиму тиші за добу, 17 лютого, наприклад, за добу було 60 порушень… Було поранено двох військових. За 18 лютого вже було 66 порушень…І сьогодні вже станом на 18:00 98 порушень. З них 95 обстрілів, 86 із забороненого озброєння", - сказав Павлюк на брифінгу про актуальну ситуацію на Донбасі в Краматорську в суботу.

Він нагадав, що двоє українських військових за добу загинули у зоні ООС та ще четверо отримали поранення.

"Вся цинічність обстрілів у тому, що вони здебільшого проводяться з населених пунктів. Артилерія супротивника веде вогонь, прикриваючись цивільним населенням. Ми принципово не ведемо вогонь по людях, місцевому населенню", - наголосив Павлюк.

 

 

Теги: #зведення #оос
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