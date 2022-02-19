Події

14:32 19.02.2022

РФ відмовилася взяти участь у ТКГ, запланованому на ранок 19 лютого – українська делегація

2 хв читати
РФ відмовилася взяти участь у ТКГ, запланованому на ранок 19 лютого – українська делегація

Представники Російської Федерації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу знову відмовилися брати участь у позачергових переговорах, ініційованих ОБСЄ на ранок 19 лютого з метою термінового обговорення ситуації з безпекою на Донбасі.

"Українська делегація в Тристоронній контактній групі повідомляє, що сьогодні Російська Федерація знову не взяла участі у позачерговому засіданні ТКГ, скликаному на 11 годину 19 лютого 2022 року з ініціативи координатора ОБСЄ в ТКГ з метою термінового обговорення ситуації безпеки", – повідомляється на сторінці української делегації в соцмережі Фейсбук.

Зазначається, що така позиція Російської Федерації викликає подив, адже політичні радники лідерів країн "нормандського формату" у спільній заяві 26 січня 2022 року підтримали безумовне дотримання режиму припинення вогню та відданість заходам щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, незважаючи на інші питання імплементації Мінських домовленостей.

В українській делегації наголошують, що "неучасть Російської Федерації свідчить про її свідомий намір продовжувати нагнітання ситуації, а блокування роботи ТКГ ставить під сумнів щирість заяв керівництва Російської Федерації про прихильність виконанню Мінських домовленостей і відсутність агресивних намірів щодо України".

"Деградація безпеки вздовж всієї лінії розмежування і провокаційні заяви та дії на непідконтрольних територіях викликають занепокоєння української сторони. Така ескалація відбувається під час Мюнхенської конференції, коли увага всієї світової спільноти сконцентрована на питаннях безпеки у Східній Європі", – зазначили там.

Як повідомляється, під час консультацій з координатором ОБСЄ в ТКГ українська сторона заявила про відсутність будь-яких планів проведення наступальної операції, підтвердивши це тим, що Збройні Сили України перебувають на своїх позиціях в районі проведення операції об'єднаних сил, ротацій підрозділів не проводиться, не створюються ударні угруповання тощо.

Також, під час двосторонніх консультацій Україна ще раз підтвердила свою готовність до невідкладного обговорення в рамках ТКГ безпекової ситуації та шляхів її деескалації.

Як повідомлялося, представники РФ також відмовилися брати участь у позачергових консультаціях днем раніше, 18 лютого, метою яких було обговорення обстрілів на Донбасі.

 

Теги: #рф #україна #обсє #ткг
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:22 19.02.2022
Віцепрезидент США: ми продовжимо підтримувати народ України

Віцепрезидент США: ми продовжимо підтримувати народ України

13:31 19.02.2022
У РФ розслідуватимуть інформацію ЗМІ про снаряд, що розірвався в Ростовській області

У РФ розслідуватимуть інформацію ЗМІ про снаряд, що розірвався в Ростовській області

08:25 19.02.2022
В Україні за добу виявили 31 125 нових випадків захворювання на Covid-19, одужало 30 487 осіб, 260 померло

В Україні за добу виявили 31 125 нових випадків захворювання на Covid-19, одужало 30 487 осіб, 260 померло

08:01 19.02.2022
Україна не має наміру просуватися на окуповані території силовим шляхом, а прагне миру

Україна не має наміру просуватися на окуповані території силовим шляхом, а прагне миру

07:56 19.02.2022
Світ з часів "холодної війни" не був таким близьким до нового великого протистояння, заявив Кличко в Мюнхені

Світ з часів "холодної війни" не був таким близьким до нового великого протистояння, заявив Кличко в Мюнхені

07:38 19.02.2022
Будівництво Музею революції гідності розпочнеться восени 2022 року

Будівництво Музею революції гідності розпочнеться восени 2022 року

07:35 19.02.2022
Житель Харківської області нелегально переправляв вогнепальну зброю до США

Житель Харківської області нелегально переправляв вогнепальну зброю до США

07:20 19.02.2022
Глави МЗС Німеччини та Франції заявили, що немає жодних доказів підготовки України до наступу

Глави МЗС Німеччини та Франції заявили, що немає жодних доказів підготовки України до наступу

07:15 19.02.2022
Столтенберг: Будь-яка подальша агресія з боку Росії дорого обійдеться

Столтенберг: Будь-яка подальша агресія з боку Росії дорого обійдеться

06:59 19.02.2022
У США є причини вважати, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну - Байден

У США є причини вважати, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну - Байден

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Офіс генпрокурора зафіксував дати створення відеозвернень ватажків т. зв. "ЛНР" і "ДНР" з кримінально-процесуальної точки зору - Венедиктова

Російські найманці ведуть обстріл у напрямку дорожнього коридору "Луганськ-Щастя"

Кулеба 21 лютого поїде до Брюсселя, 22-23 лютого відвідає США, де зустрінеться з Блінкеном і виступить на Генасамблеї ООН

Російські найманці відкрили вогонь із важкого озброєння по своїх позиціях у районі н. п. Пікузи й намагаються звинуватити в цьому ЗСУ - ОТГ "Схід"

Генсек НАТО: Ми не бачимо ознак відведення військ РФ від України, але ще не пізно зупинити підготовку до війни

ОСТАННЄ

Українців немає серед постраждалих унаслідок аварії туристичного автобуса в Туреччині

Українська дипломатія працює в режимі нон-стоп - Кулеба

Офіс генпрокурора зафіксував дати створення відеозвернень ватажків т. зв. "ЛНР" і "ДНР" з кримінально-процесуальної точки зору - Венедиктова

Зеленський прибув до Німеччини для участі в Мюнхенській конференції з безпеки

Російські найманці ведуть обстріл у напрямку дорожнього коридору "Луганськ-Щастя"

У м. Щастя Луганської області обстріляли зі стрілецької зброї пожежно-рятувальну частину, ніхто не постраждав – ДСНС

США разом із партнерами введуть безпрецедентні економічні санкції, якщо Росія далі вторгнеться в Україну - Гарріс

Відвідування Чорнобильської зони відчуження призупинено на місяць - ДАЗВ

Данилов, Верещук і нардепи від "Слуги народу" прибули в зону ООС

Кулеба 21 лютого поїде до Брюсселя, 22-23 лютого відвідає США, де зустрінеться з Блінкеном і виступить на Генасамблеї ООН

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА