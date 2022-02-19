РФ відмовилася взяти участь у ТКГ, запланованому на ранок 19 лютого – українська делегація

Представники Російської Федерації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу знову відмовилися брати участь у позачергових переговорах, ініційованих ОБСЄ на ранок 19 лютого з метою термінового обговорення ситуації з безпекою на Донбасі.

"Українська делегація в Тристоронній контактній групі повідомляє, що сьогодні Російська Федерація знову не взяла участі у позачерговому засіданні ТКГ, скликаному на 11 годину 19 лютого 2022 року з ініціативи координатора ОБСЄ в ТКГ з метою термінового обговорення ситуації безпеки", – повідомляється на сторінці української делегації в соцмережі Фейсбук.

Зазначається, що така позиція Російської Федерації викликає подив, адже політичні радники лідерів країн "нормандського формату" у спільній заяві 26 січня 2022 року підтримали безумовне дотримання режиму припинення вогню та відданість заходам щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, незважаючи на інші питання імплементації Мінських домовленостей.

В українській делегації наголошують, що "неучасть Російської Федерації свідчить про її свідомий намір продовжувати нагнітання ситуації, а блокування роботи ТКГ ставить під сумнів щирість заяв керівництва Російської Федерації про прихильність виконанню Мінських домовленостей і відсутність агресивних намірів щодо України".

"Деградація безпеки вздовж всієї лінії розмежування і провокаційні заяви та дії на непідконтрольних територіях викликають занепокоєння української сторони. Така ескалація відбувається під час Мюнхенської конференції, коли увага всієї світової спільноти сконцентрована на питаннях безпеки у Східній Європі", – зазначили там.

Як повідомляється, під час консультацій з координатором ОБСЄ в ТКГ українська сторона заявила про відсутність будь-яких планів проведення наступальної операції, підтвердивши це тим, що Збройні Сили України перебувають на своїх позиціях в районі проведення операції об'єднаних сил, ротацій підрозділів не проводиться, не створюються ударні угруповання тощо.

Також, під час двосторонніх консультацій Україна ще раз підтвердила свою готовність до невідкладного обговорення в рамках ТКГ безпекової ситуації та шляхів її деескалації.

Як повідомлялося, представники РФ також відмовилися брати участь у позачергових консультаціях днем раніше, 18 лютого, метою яких було обговорення обстрілів на Донбасі.