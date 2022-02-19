У штабі ООС станом на 9.00 повідомили про 19 обстрілів російських найманців на Донбасі, загинув один боєць ЗС України

На Донбасі станом на 9.00 російські найманці здійснили 19 обстрілів, 16 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, загинув боєць Збройних сил України, повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС).

"У результаті обстрілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям", - йдеться в повідомленні штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлану-10", із перетином лінії зіткнення.

"Найманці продовжують підступно вести артилерійський вогонь із населених пунктів і розміщують свої артилерійські системи поблизу житлових будинків", - наголосили у штабі.

Також зазначається, що такими діями ворог намагається змусити підрозділи ЗС України відкривати вогонь у відповідь, щоб надалі обвинуватити українських захисників в обстрілах мирних жителів.

"Наголошуємо, що Об’єднані сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога", – підсумували в штабі.