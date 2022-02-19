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08:16 19.02.2022

Німеччина приводить свої війська зі складу сил швидкого реагування НАТО у стан підвищеної бойової готовності - Міноборони ФРН

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Німеччина приводить свої війська зі складу сил швидкого реагування НАТО у стан підвищеної бойової готовності - Міноборони ФРН

Війська Німеччини, що входять до складу сил швидкого реагування НАТО, будуть приведені в стан підвищеної бойової готовності, що скоротить терміни їхнього розгортання для захисту східноєвропейських союзників у разі ескалації напруженості у відносинах з Росією, повідомило у п'ятницю Міноборони ФРН.

"Підвищена готовність до розгортання дозволяє НАТО у разі подальшої ескалації з боку Росії гарантувати належну впевненість, зокрема, нашим східноєвропейським союзникам у тому, що їхні території захищені", - йдеться у заяві міністерства.

Про приведення в стан підвищеної бойової готовності сил альянсу заявив у середу Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він назвав цей захід "оборонним", і таким, що не створює загрозу Росії.

Напередодні всі сторони збройного конфлікту на Донеччині повідомили про загострення ситуації на лінії розмежування. Кратно побільшало обстрілів. Є постраждалі.

У п'ятницю глави ДНР та ЛНР за погодженням з російською стороною розпочали масову евакуацію мирних жителів на територію Росії.

 

 

Теги: #міноборони #війська #німеччина #готовність
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