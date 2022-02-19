З початку доби російські найманці 12 разів відкривали вогонь

З початку доби, 19 лютого, російські найманці здійснили 12 обстрілів на Донбасі, з них 11 – із застосуванням забороненої мінськими домовленостями зброї, втрат серед українських військовослужбовців немає, повідомили у пресцентрі штабу ООС.

"За поточну добу з боку збройних формувань у Російській Федерації зафіксовано 12 порушень, 11 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає", - повідомили в ранковому зведенні на сторінці у Facebook.

Зокрема, російсько-окупаційні війська обстріляли тричі Новотроїцьке – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм, Гранітне та Новоселівку – з артилерії калібру 122 мм, тричі Старогнатівку – з артилерії калібру 10 – з мінометів калібру 82 мм, Водяне – з мінометів калібру 120 мм, Широкине – з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10" із перетином лінії зіткнення.

Минулої доби, 18 лютого, бойовики 66 разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає.