Події

17:01 18.02.2022

Кличко зустрівся з Тихановською у Мюнхені

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Кличко зустрівся з Тихановською у Мюнхені

 Міський голова Києва Віталій Кличко на Мюнхенській конференції з безпеки зустрівся з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Зокрема, під час зустрічі говорили про те, що Кремль намагається відбудувати імперію і не може змиритися з тим, що країни-сусіди - незалежні держави. І, на жаль, Білорусь, на сьогодні залишається під впливом і в орбіті авторитарної Росії. Також я висловив сподівання, що білоруська армія не буде втягнутою в агресію Росії проти України", - повідомив Кличко.

Тихановська, у свою чергу, висловила підтримку Україні, яка постала перед загрозою широкомасштабного вторгнення Росії. Вона зазначила, що Мюнхенська конференція з безпеки - важливий майданчик для донесення інформації про виклики, які стоять перед країнами та Європою, і для напрацювання позицій, щоб ці виклики долати спільно.

"Я тут представляю білоруський народ, який уже більш як півтора роки бореться за вільні і чесні вибори, за звільнення політв’язнів, за те, щоб мати право обирати своє майбутнє. І сьогодні, коли через свою слабкість режим готовий здати Білорусь в оренду третім країнам, щоб погрожувати Україні, - це неприйнятно! Білоруси не хочуть бути втягнутими в жодні військові конфлікти. Тим більше, проти наших сусідів українців", - наголосила Тихановська.

Раніше, у четвер, Кличко також виступив у земельному парламенті Баварії перед депутатами Парламенту та членами уряду Баварії з промовою "Україна в небезпеці - час стати поруч". У п'ятницю, 18 лютого, мер Києва бере участь в офіційному відкритті Мюнхенської конференції з безпеки, а також зустрінеться з делегацією Сенату США, конгресменами та європейськими політиками. Після цього повернеться до Києва.

Теги: #кличко #тихановська
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