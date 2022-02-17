Події

17:55 17.02.2022

Велика Британія, Польща та Україна посилять роботу з оборони, безпеки та санкцій - Трасс

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Велика Британія, Польща та Україна посилять роботу з оборони, безпеки та санкцій - Трасс

Державний секретар Великої Британії Елізабет Трасс заявляє, що Велика Британія посилить спільну роботу з Польщею та Україною з оборони та безпеки, санкцій, енергетичної безпеки та протидії дезінформації.

"Я також пишаюся, що разом із Дмитром ми запускаємо наше тристороннє партнерство з Польщею та Україною. Ми посилимо роботу з оборони та безпеки, санкцій, енергетичної безпеки та протидії дезінформації. Це демонструє, що Сполучене Королівство хоче і готове стояти пліч-о-пліч з нашими союзниками у Східній та Центральній Європі", - сказала Трасс на пресконференції за результатами переговорів із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві в четвер.

Теги: #україна #польща #велика_британія
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