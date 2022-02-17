Події

16:06 17.02.2022

Глава МЗС Великої Британії розпочала візит до України з відвідування Національного музею Голодомору

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Глава МЗС Великої Британії розпочала візит до України з відвідування Національного музею Голодомору

Державний секретар Великої Британії Ліз Трасс розпочала свій перший візит до України з відвідування Національного музею Голодомору-геноциду у Києві, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Розпочали візит Ліз Трасс до України з відвідання Національного музею Голодомору-геноциду. Вдячний британській колезі за вшанування мільйонів жертв цього комуністичного злочину. Сталінський геноцид проти українців 1932-1933 років заслуговує на всесвітню пам’ять та визнання", - написав Кулеба.

Теги: #київ #ліз_трасс
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