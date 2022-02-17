Сенат США може проголосувати за резолюцією на підтримку України в четвер

Голосування щодо двопартійної резолюції, яка засуджує агресію Росії щодо України, може відбутися в Сенаті США вже у четвер, повідомляє CNN.

"Швидше за все, це буде завтра (у четвер у Києві - ІФ)", - заявив телеканалу сенатор-демократ Тім Кейн.

"Очевидно, ми маємо консенсус", - додав він.

Телеканал нагадує, що ухвалення резолюції, яка не має юридичної сили, пропонується тому, що сенатори так і не змогли домовитися щодо двопартійного законопроекту щодо санкцій, ініційованого демократом Бобом Менендесом.

Наразі серед сенаторів робляться спроби дійти згоди за деякими формулюваннями, що засуджують дії Росії проти України, щоб продемонструвати широку підтримку Києва американськими законодавцями.

Крім того, група сенаторів вирушає до Німеччини у четвер на Мюнхенську конференцію з безпеки. На ній також будуть присутні президент України Володимир Зеленський і віцепрезидент США Камала Гарріс, держсекретар Ентоні Блінкен, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Кейн вважає, що сенатори, які вирушають на конференцію, мають намір продемонструвати якусь підтримку Україні. Тому, на його думку, цілком можливо, що резолюція може бути схвалена в четвер.

"У нас є багато колег, які їдуть до Мюнхена, і я підозрюю, що вони хотіли б щось отримати", - сказав Кейн.