Події

15:28 16.02.2022

Велика Британія та Японія не зазнають агресії з боку РФ - Джонсон

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Велика Британія та Японія не зазнають агресії з боку РФ - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у середу провів розмову з главою японського уряду Фуміо Кісідою, за підсумками якої заявив, що Лондон і Токіо не зазнають подальшої агресії з боку Росії.

"Сьогодні вранці я розмовляв з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою. Ми обидва погодилися, що міжнародне співтовариство має згуртуватися проти вторгнення до незалежної країни (ймовірно, мається на увазі можливе вторгнення російської армії в Україну – ІФ), яке спричинить серйозні наслідки. І Велика Британія, і Японія не зазнають агресії Росії", - написав Джонсон на своїй сторінці у Twitter.

Теги: #японія #велика_британія #агресія_рф #джонсон
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