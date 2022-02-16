Підрозділи ПВО повертаються в місця постійної дислокації після навчань у Криму - Міноборони РФ

Російські військові повідомили про повернення з навчань у тимчасово окупованому Криму підрозділів Південного військового округу.

"Підрозділи Південного військового округу (ПВО), що завершили участь у тактичних навчаннях на полігонах Кримського півострова, здійснюють марші в пункти постійної дислокації залізничним транспортом", - повідомило відомство в середу, додавши, що ешелон уже перетнув Кримський міст.

Там заявили, що особовий склад підрозділу здійснив навантаження бронетехніки на гусеничному ходу - танків, бойових машин піхоти та самохідних артилерійських установок на залізничні платформи на станціях навантаження.

"Військовими ешелонами бойову техніку та військовослужбовців доставлять у пункти постійної дислокації військових частин", - повідомили військові.

У вівторок Міноборони РФ повідомило, що підрозділи Західного та Південного військових округів 15 лютого починають повернення з навчань у пункти базування залізницею і автомобільним транспортом.

"Підрозділи Південного та Західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали завантаження на залізничний і автомобільний транспорт і сьогодні розпочнуть рух у свої військові гарнізони. Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон", - заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

"Низку заходів бойової підготовки, зокрема й навчання, виконано відповідно до плану. В міру завершення заходів бойової підготовки війська, як і завжди, здійснять марші комбінованим способом у пункти постійної дисклокації", - сказав він.