На Луганщині затримано агента РФ, яка збирала інформацію для подальшої нейтралізації представників українських спецслужб

СБУ затримала агентку РФ, яка збирала розвіддані для вчинення вибухів проти підрозділів української спецслужби на сході України.

Як повідомляє пресслужба відомства у вівторок, під час слідчо-оперативних дій у Луганській області затримано агента так званого "МДБ ЛНР". "Вона збирала розвіддані для здійснення ворожих атак із використанням вибухівки проти підрозділів СБУ на сході нашої держави", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, затримано місцеву жительку, яка у квітні 2021 року була завербована громадянином РФ, представником розвідки незаконних збройних формувань на ТОТ ОРЛО. За завданням свого куратора агент збирала відомості про адмінбудівлі, автотранспорт, а також особисті дані співробітників СБУ на території Луганщини.

Для передачі отриманої інформації визначено закриті канали зв'язку.

"Завдяки оперативному реагуванню співробітників української спецслужби вдалося запобігти вчиненню вибухів, спрямованих проти підрозділів СБУ, задіяних у проведенні операції Об'єднаних сил", – зазначили у відомстві.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч.1 ст.111 (державна зрада) КК України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.