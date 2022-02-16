Вашингтон не має наміру схиляти Україну до вступу в НАТО

Вашингтон не має наміру будь-яким чином спонукати Україну до вступу в НАТО, заявила представник Білого дому Джен Псакі.

"Ми не маємо наміру чинити тиск ні на Україну, ні на якусь іншу країну, щоб вони вступали або не вступали в альянс. Країни мають право на суверенітет і національну цілісність, і вибір - за ними", - сказала вона журналістам на брифінгу.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг неодноразово озвучував позицію альянсу про принцип "відчинених дверей", що означає будь-яка країна, зокрема Україна може претендувати на вступ до нього.