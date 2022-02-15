Події

20:59 15.02.2022

Група шахраїв, яка обманювала людей за допомогою фішингових посилань на OLX, постане перед судом

1 хв читати
Група шахраїв, яка обманювала людей за допомогою фішингових посилань на OLX, постане перед судом

Харківська поліція закінчила розслідування та направила до суду обвинувальний акт щодо групи, яка незаконно заволоділа грошима користувачів сайту, розсилаючи фішингові посилання служби доставки.

"До відповідальності буде притягнуто 9 осіб, п'ятеро з яких – неповнолітні... Відповідно до санкції статей членам злочинної групи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

За даними досудового слідства, члени групи розсилали фішингові посилання служби доставки. Коли користувачі вносили дані своїх банківських карт, вважаючи посилання на сайт OLX достовірним, їх гроші списувалися.

У ході досудового розслідування слідчі провели понад 30 обшуків, зокрема обшук у закладі відбування покарань, де були організатори групи. В результаті було вилучено телефони, сім-карти, наркотичні засоби, боєприпаси та кошти у сумі понад 250 тисяч грн.

Членам групи інкримінується 25 епізодів.

 

 

Теги: #суд #харків #шахраї
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:27 15.02.2022
Харківська облрада збирається на позачергову сесію 16 лютого

Харківська облрада збирається на позачергову сесію 16 лютого

07:44 15.02.2022
СБУ розпочинає контрдиверсійні навчання в Харківській області, які триватимуть до початку березня

СБУ розпочинає контрдиверсійні навчання в Харківській області, які триватимуть до початку березня

19:11 14.02.2022
ЄБРР продовжує співпрацю з Харковом та розглядає нові проєкти

ЄБРР продовжує співпрацю з Харковом та розглядає нові проєкти

17:59 14.02.2022
Шахраї-серцеїди вкрали в американців $547 млн у 2021 році

Шахраї-серцеїди вкрали в американців $547 млн у 2021 році

11:07 13.02.2022
У Харкові чоловік у стані алкогольного сп'яніння скоїв напад на лікарів "швидкої допомоги", ніхто не постраждав

У Харкові чоловік у стані алкогольного сп'яніння скоїв напад на лікарів "швидкої допомоги", ніхто не постраждав

20:23 11.02.2022
Невідомі облили фарбою пам'ятний знак воїнам УПА в Харкові – поліція

Невідомі облили фарбою пам'ятний знак воїнам УПА в Харкові – поліція

20:06 11.02.2022
Сил для захисту Харкова у разі агресії РФ більше ніж достатньо

Сил для захисту Харкова у разі агресії РФ більше ніж достатньо

15:11 11.02.2022
Порошенко знову заявляє про безпідставність підозри у "вугільній справі" та політичне переслідування

Порошенко знову заявляє про безпідставність підозри у "вугільній справі" та політичне переслідування

10:52 11.02.2022
Під головуванням Зеленського в Харкові 11 лютого відбудеться Конгрес місцевих і регіональних влад

Під головуванням Зеленського в Харкові 11 лютого відбудеться Конгрес місцевих і регіональних влад

10:20 11.02.2022
Біля будівлі Апеляційного суду розпочалася акція на підтримку Порошенка

Біля будівлі Апеляційного суду розпочалася акція на підтримку Порошенка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден виступить із заявою про безпекову ситуацію в Україні

Українська делегація ініціює позачергові консультації у ТКГ у зв'язку з рішенням Держдуми РФ щодо "Л/ДНР"

Сайти Міноборони та ЗСУ, а також ПриватБанк і Ощадбанк зазнають DDОS-атаки

В Україні спостерігаються збої в роботі офіційного сайту Міноборони та ЗСУ, а також сервісів двох держбанків

НАТО не переглядає рішення Бухарестського саміту щодо перспектив членства України в організації - Столтенберг

ОСТАННЄ

Глави МЗС України та Великої Британії погодили наступні кроки для протидії російській агресії

Париж вимагає від Росії поваги до територіальної цілісності України

Джонсон і фон дер Ляєн домовилися продовжити уважно стежити за ситуацією з Україною

У ЄС представлено пакет ініціатив із європейської автономії у сфері оборони та безпеки

Байден виступить із заявою про безпекову ситуацію в Україні

Білорусь і РФ планують створити спільні митні та податкові структури у 2022 році

Українська делегація ініціює позачергові консультації у ТКГ у зв'язку з рішенням Держдуми РФ щодо "Л/ДНР"

Сайти Міноборони та ЗСУ, а також ПриватБанк і Ощадбанк зазнають DDОS-атаки

Virgin Galactic відкриває продаж квитків на польоти в космос

В Україні спостерігаються збої в роботі офіційного сайту Міноборони та ЗСУ, а також сервісів двох держбанків

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА