Група шахраїв, яка обманювала людей за допомогою фішингових посилань на OLX, постане перед судом

Харківська поліція закінчила розслідування та направила до суду обвинувальний акт щодо групи, яка незаконно заволоділа грошима користувачів сайту, розсилаючи фішингові посилання служби доставки.

"До відповідальності буде притягнуто 9 осіб, п'ятеро з яких – неповнолітні... Відповідно до санкції статей членам злочинної групи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

За даними досудового слідства, члени групи розсилали фішингові посилання служби доставки. Коли користувачі вносили дані своїх банківських карт, вважаючи посилання на сайт OLX достовірним, їх гроші списувалися.

У ході досудового розслідування слідчі провели понад 30 обшуків, зокрема обшук у закладі відбування покарань, де були організатори групи. В результаті було вилучено телефони, сім-карти, наркотичні засоби, боєприпаси та кошти у сумі понад 250 тисяч грн.

Членам групи інкримінується 25 епізодів.