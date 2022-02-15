Генпрокурор: Жоден факт зазіхання на суверенітет України та життя громадян не залишиться поза увагою правоохоронців

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова запевняє, що кожному злочину, пов'язаному з посяганням на територіальну цілісність країни, на життя та здоров'я громадян, буде надано належну правову оцінку.

"Жоден факт зазіхання на цілісність та суверенітет України, життя та здоров'я наших громадян, що є пріоритетом, не залишиться поза увагою правоохоронців. Кожний злочин та його наслідки будуть належним чином задокументовані та розслідувані, їм буде надано належну правову оцінку, в рамках національних законів та міжнародних договорів", - сказала Венедіктова агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона запевнила, що правоохоронні органи України мають механізми протидії та необхідний досвід розслідування таких злочинів.