Міністр оборони США та генсек НАТО обговорили Росію й питання деескалації ситуації навколо України

Міністр оборони США Ллойд Остін і генсек НАТО Єнс Столтенберг під час телефонної бесіди обговорили ситуацію в районі російсько-українського кордону і дипломатичні зусилля щодо деескалації обстановки, повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

В умовах загострення ситуації на кордоні Росії з Україною "лідери обговорили нещодавні дипломатичні контакти з Росією та необхідність деескалації з російської сторони".

Остін і Столтенберг також "обмінювалися думками з питання щодо важливості підтримки стримування та зміцнення оборони", а також наголосили, що дії Росії можуть призвести "не до очікуваного, а протилежного ефекту - зміцнення згуртованості НАТО для стримування та захисту від агресії вздовж східного флангу НАТО", зазначив Кірбі.