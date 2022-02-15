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08:32 15.02.2022

Міністр оборони США та генсек НАТО обговорили Росію й питання деескалації ситуації навколо України

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Міністр оборони США та генсек НАТО обговорили Росію й питання деескалації ситуації навколо України

Міністр оборони США Ллойд Остін і генсек НАТО Єнс Столтенберг під час телефонної бесіди обговорили ситуацію в районі російсько-українського кордону і дипломатичні зусилля щодо деескалації обстановки, повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

В умовах загострення ситуації на кордоні Росії з Україною "лідери обговорили нещодавні дипломатичні контакти з Росією та необхідність деескалації з російської сторони".

Остін і Столтенберг також "обмінювалися думками з питання щодо важливості підтримки стримування та зміцнення оборони", а також наголосили, що дії Росії можуть призвести "не до очікуваного, а протилежного ефекту - зміцнення згуртованості НАТО для стримування та захисту від агресії вздовж східного флангу НАТО", зазначив Кірбі.

Теги: #сша #нато #росія #лідери
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