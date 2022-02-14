Події

19:59 14.02.2022

Зеленський започаткував День єднання 16 лютого 2022 року, який називають днем російського вторгнення в Україну

3 хв читати
Зеленський започаткував День єднання 16 лютого 2022 року, який називають днем російського вторгнення в Україну

Президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, який багато хто на Заході називають днем потенційного вторгнення Росії в Україну, Днем єднання українців.

"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ я вже підписав. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки і покажемо всьому світу нашу єдність", – сказав він у відеозверненні до народу України, оприлюдненому у понеділок увечері.

За словами глави держави, перед Україною постали серйозні зовнішні та внутрішні виклики, які вимагають від нього та кожного з українців відповідальності, впевненості та конкретних дій.

"Нас лякають великою війною та ще раз призначають дату військового вторгнення. Це вже не вперше. З нами системно ведуть війну на всіх фронтах. На військовому – збільшують контингент навколо кордонів. На дипломатичному фронті – намагаються позбавити нас права самостійно визначати зовнішньополітичний курс. На енергетичному – обмежують постачання газу, електроенергії та вугілля. На інформаційному фронті – прагнуть посіяти паніку серед громадян та інвесторів через засоби масової інформації", - сказав він.

"Ми добре знаємо, де поруч з нашими кордонами чужа армія, її чисельність, її локації, її оснащення та її плани. Нам є що протиставити. У нас чудова армія. Наші хлопці мають унікальний бойовий досвід і сучасну зброю. Це вже в рази більше сильна армія, ніж 8 років тому", - додав президент, наголосивши, що Україні "вдалося досягти дипломатичної підтримки практично всіх лідерів цивілізованого світу".

"Ми прагнемо миру і ми хочемо вирішувати всі питання виключно шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться в Україну. Виключно дипломатичним шляхом. Ми не робимо замах на чуже, але і свого не віддамо", - наголосив Зеленський.

В Україні, за його словами, сформовано достатні резерви, щоб відбити атаки на курс гривні та фінансову систему.

"Ми не залишимо поза увагою жодної галузі, яка потребує державної підтримки, як це сталося днями з авіаперевізниками. І свідченням тому стабільний курс гривні та відкрите небо", - наголосив президент.

Він також звернувся до бізнесменів, які виїхали останніми днями з України.

"А тепер я хочу звернутися не до тих, хто залишився з Україною та в Україні, а до тих, хто її покинув у найвідповідальніший момент. Ваша сила не у ваших грошах та літаках, а у громадянській позиції, яку ви можете виявити. Поверніться до своїх людей та країни, завдяки яким ви отримали свої заводи та статки. Сьогодні кожен проходить тест на громадянина України. Пройдіть його гідно. Нехай усі зрозуміють для кого Україна справді батьківщина, а для кого – просто майданчик для грошей", - сказав він.

Звернувшись "до всіх представників держави: державних службовців, народних обранців усіх рівнів, які покинули країну або планують це зробити", Зеленський запропонував їм "протягом 24 годин повернутися на батьківщину і стати пліч-о-пліч з українською армією, дипломатією та народом!".

Зеленський також звернувся до українських журналістів.

"Декому з вас іноді доводиться виконувати завдання власників медіа. Більшість із них уже втекли з власної держави. Працюйте на Україну, а не на тих, хто втік. Від вашої чесної позиції сьогодні залежить доля країни", - сказав він.

"Ми спокійні! Ми сильні! Ми разом! Великий народ – великої країни!" - сказав він на закінчення.

 

 

Теги: #указ #день_єднання
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:53 14.02.2022
Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання

Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання

14:03 08.02.2022
Зеленський призначив Василя Зварича послом України у Польщі замість Дещиці

Зеленський призначив Василя Зварича послом України у Польщі замість Дещиці

11:01 01.02.2022
Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності держави та привабливість військової служби

Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності держави та привабливість військової служби

20:59 26.01.2022
Зеленський затвердив положення про проходження контрактної служби в УДО

Зеленський затвердив положення про проходження контрактної служби в УДО

07:30 22.01.2022
Зеленський підписав указ про санкції проти низки російських підприємств

Зеленський підписав указ про санкції проти низки російських підприємств

15:01 03.01.2022
Зеленський ініціював створення трьох національних парків і збільшення меж низки природоохоронних об'єктів

Зеленський ініціював створення трьох національних парків і збільшення меж низки природоохоронних об'єктів

15:33 31.12.2021
Зеленський затвердив положення про проходження військової служби у лавах СЗР

Зеленський затвердив положення про проходження військової служби у лавах СЗР

12:59 30.12.2021
Зеленський затвердив терміни звільнення в запас військових та проведення призовів на строкову військову службу у 2022 році

Зеленський затвердив терміни звільнення в запас військових та проведення призовів на строкову військову службу у 2022 році

20:25 28.12.2021
Зеленський підписав указ про передання готелю "Україна" Міністерству інфраструктури

Зеленський підписав указ про передання готелю "Україна" Міністерству інфраструктури

21:04 24.12.2021
Зеленський призначив Дмитра Луніна в.о. голови Полтавської ОДА

Зеленський призначив Дмитра Луніна в.о. голови Полтавської ОДА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання

У ВР зареєстровано проєкт постанови про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу про невизнання так званих ДНР та ЛНР

Україна не планує закривати повітряний простір, для цього немає підстав – секретар РНБО

Секретар РНБО: На сьогодні ми не бачимо, що широкомасштабний наступ РФ може відбутися найближчими днями

Нацполіцію переведено на посилений варіант служби в Україні

ОСТАННЄ

У Франції набуває чинності чотиримісячний термін для бустерного щеплення від коронавірусу

ВР може поточного тижня розглянути можливість онлайн-голосування для депутатів, хворих на COVID-19

Кулеба: Завдяки твердій підтримці партнерів Україна перебуває у сильній позиції та готова до будь-яких сценаріїв

Арахамія має намір незабаром внести до Ради законопроєкт про заборону чиновникам і нардепам виїжджати за кордон у період надзвичайного чи воєнного стану

Арахамія переконаний, що Держдума не ухвалить звернення до президента РФ про визнання так званих "Л/ДНР"

Резніков поінформував посла Білорусі про планові навчання ЗСУ на полігонах на всій території України

У МАУ заявляють, що компанія продовжить здійснювати рейси без змін

Зеленський пообіцяв притягнути до відповідальності чиновників, які залишили Україну

Гутерреш провів переговори з Лавровим та Кулебою

Зеленський: Україні вдалося досягти підтримки майже всього цивілізованого світу

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА