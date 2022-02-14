Зеленський започаткував День єднання 16 лютого 2022 року, який називають днем російського вторгнення в Україну

Президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, який багато хто на Заході називають днем потенційного вторгнення Росії в Україну, Днем єднання українців.

"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ я вже підписав. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки і покажемо всьому світу нашу єдність", – сказав він у відеозверненні до народу України, оприлюдненому у понеділок увечері.

За словами глави держави, перед Україною постали серйозні зовнішні та внутрішні виклики, які вимагають від нього та кожного з українців відповідальності, впевненості та конкретних дій.

"Нас лякають великою війною та ще раз призначають дату військового вторгнення. Це вже не вперше. З нами системно ведуть війну на всіх фронтах. На військовому – збільшують контингент навколо кордонів. На дипломатичному фронті – намагаються позбавити нас права самостійно визначати зовнішньополітичний курс. На енергетичному – обмежують постачання газу, електроенергії та вугілля. На інформаційному фронті – прагнуть посіяти паніку серед громадян та інвесторів через засоби масової інформації", - сказав він.

"Ми добре знаємо, де поруч з нашими кордонами чужа армія, її чисельність, її локації, її оснащення та її плани. Нам є що протиставити. У нас чудова армія. Наші хлопці мають унікальний бойовий досвід і сучасну зброю. Це вже в рази більше сильна армія, ніж 8 років тому", - додав президент, наголосивши, що Україні "вдалося досягти дипломатичної підтримки практично всіх лідерів цивілізованого світу".

"Ми прагнемо миру і ми хочемо вирішувати всі питання виключно шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться в Україну. Виключно дипломатичним шляхом. Ми не робимо замах на чуже, але і свого не віддамо", - наголосив Зеленський.

В Україні, за його словами, сформовано достатні резерви, щоб відбити атаки на курс гривні та фінансову систему.

"Ми не залишимо поза увагою жодної галузі, яка потребує державної підтримки, як це сталося днями з авіаперевізниками. І свідченням тому стабільний курс гривні та відкрите небо", - наголосив президент.

Він також звернувся до бізнесменів, які виїхали останніми днями з України.

"А тепер я хочу звернутися не до тих, хто залишився з Україною та в Україні, а до тих, хто її покинув у найвідповідальніший момент. Ваша сила не у ваших грошах та літаках, а у громадянській позиції, яку ви можете виявити. Поверніться до своїх людей та країни, завдяки яким ви отримали свої заводи та статки. Сьогодні кожен проходить тест на громадянина України. Пройдіть його гідно. Нехай усі зрозуміють для кого Україна справді батьківщина, а для кого – просто майданчик для грошей", - сказав він.

Звернувшись "до всіх представників держави: державних службовців, народних обранців усіх рівнів, які покинули країну або планують це зробити", Зеленський запропонував їм "протягом 24 годин повернутися на батьківщину і стати пліч-о-пліч з українською армією, дипломатією та народом!".

Зеленський також звернувся до українських журналістів.

"Декому з вас іноді доводиться виконувати завдання власників медіа. Більшість із них уже втекли з власної держави. Працюйте на Україну, а не на тих, хто втік. Від вашої чесної позиції сьогодні залежить доля країни", - сказав він.

"Ми спокійні! Ми сильні! Ми разом! Великий народ – великої країни!" - сказав він на закінчення.