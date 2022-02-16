Українців об'єднує бажання жити в мирі

Президент України Володимир Зеленський відкрив телемарафон #UAРазом, який проходить на всіх українських телеканалах 16 лютого.

Він звернувся до українців, яких, за його словами, "єднає єдине бажання – жити, жити у мирі, жити щасливо, однією сім'єю, з дітьми, з батьками".

"На все це ми маємо повне право, оскільки ми вдома, ми в Україні. І ніхто наш дім не любитиме так, як ми любимо. І лише ми разом зможемо наш дім захистити. З Днем єднання, жовто-блакитні!" – сказав Зеленський.

Телемарафон проходить з 8:00 до 10:00, а також з 19:00 до 22:00 на всіх українських телеканалах. 16 лютого називали днем потенційного вторгнення Росії до України. Низка ЗМІ повідомляли, що це мало статися рано-вранці, проте станом на 8.00 жодних ознак вторгнення не було.

Президент Зеленський заснував 16 лютого 2022 року День єднання.