Чорноморські порти працюють у штатному режимі - Мінінфраструктури

Спеціальні судна ДУ "Держгідрографія" обстежили понад 50% морського коридору між західним кордоном району незаконних морських навчань РФ і південно-східним краєм Дністровської банки: глибини підтверджено в межах 15-22 метри, а отже, рекомендації суднам щодо безпечного заходу до портів Одеської затоки лишаються чинними, повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України в понеділок.

"Ми продовжуємо робити все, щоб не допустити будь-яких перешкод для судноплавства та заходу в українські порти. Головне наше завдання – гарантувати безпеку проходу суден та не дати дестабілізувати ситуацію. Торговельні судна завчасно отримали рекомендації та прийняли їх, а отже, чорноморські порти працюють у звичному режимі", – пояснив заступник міністра Юрій Васьков, якого цитує пресслужба відомства.

Зазначається, що переважна більшість суден використовують коридор і дотримуються рекомендованої ізобати глибин 20 м для сполучення з українськими портами, що працюють у штатному режимі.

За даними відомства, до кінця поточного дня всі роботи буде завершено, а всю інформацію негайно буде доведено до суден у прибережних районах України. Крім того, буде оновлено навігаційні карти в установленому порядку й опубліковано в повідомленнях мореплавцям України.