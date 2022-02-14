Понад 62 тис. комп'ютерів придбано в межах проєкту "Ноутбук кожному вчителю"

У рамках національного проєкту "Ноутбук кожному вчителю" Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації України придбано 62 тис. 674 ноутбуки для закладів загальної середньої освіти, в яких працюють 191 тис. 380 учителів і навчаються 2 млн 513 тис. 273 учнів, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлетт на підставі офіційних звітів щодо закупівлі ноутбуків.

"Спільними зусиллями за короткий проміжок часу нам вдалося не просто забезпечити комп’ютерною технікою чимало вчителів, а й перевиконати план. Я впевнений, що це лише початок. Працюємо далі заради розбудови якісної системи освіти та створення гідних умов праці освітянам", - наголосив Шкарлетт.

Як наголошується в повідомленні на сайті Міносвіти в понеділок, під час реалізації програми досягнуто співвідношення 1 ноутбук на 1 педагогічного працівника, як це передбачено в постанові Кабінету Міністрів №403 від 21 квітня 2021 року. За планом, 60 тисяч ноутбуків мали отримати 24 області та Київ за рахунок субвенції та співфінансування від кожної з областей.

Із виділених 980 млн грн субвенції касових видатків здійснено на 860 млн грн. Економія становить 107,8 тис. грн, 73 млн з яких спрямовано на придбання автобусів та обладнання вбиралень у школах, а майже 35 млн грн повернуто до бюджету. Співфінансування з місцевих бюджетів становить 243,2 млн грн, з яких 14,4 млн грн не були освоєні й теж повернуті до бюджету.