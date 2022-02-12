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16:19 12.02.2022

Суд обрав запобіжні заходи спільникам депутата Трубіцина: арешти з альтернативою застави

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Суд обрав запобіжні заходи спільникам депутата Трубіцина: арешти з альтернативою застави

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про обрання запобіжних заходів спільникам депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина, викритого на отриманні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.

"Довіреній особі депутата обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн 481 тис. грн застави. Директору КП і двом заступникам - також тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 4 млн 465 тис.грн, 1 млн 488 тис. грн і 744 тис. грн відповідно. У разі внесення застави на підозрюваних буде покладено низку процесуальних обов'язків", - повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Telegram-каналі.

Як повідомлялося, 9 лютого детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) викрили на отриманні неправомірної вигоди депутата Київської міської ради, голову однієї з постійних комісій Київради.

У САП повідомили, що депутат Київради у змові зі своїм помічником, директором КП і заступниками директорів двох КП і наближеною до депутата особою організували схему отримання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній цих точок. Слідство встановило сім таких локацій у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському та інших районах.

За свої послуги учасники злочинної схеми просили надати 1,39 млн грн на рік. Зазначених осіб було викрито під час передачі частини обумовлених коштів, а саме 1,26 млн грн.

При цьому ні в НАБУ, ні в САП не назвали прізвище викритого депутата, а також не повідомили про затримання у зв'язку з цією справою.

Водночас у ЗМІ повідомили, що йдеться про депутата Київради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина, який обіймає в Київраді посаду голови постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, який нібито діяв у змові з п'ятьма спільниками.

10 лютого детективи НАБУ і прокурор САП вручили повідомлення про підозру депутату Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владиславу Трубіцину у зв'язку з отриманням ним неправомірної вигоди.

11 лютого ВАКС обрав для Трубіцина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 14 млн 886 тис.грн.

Теги: #арешти #спільник #трубіцин
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