Зеленський наголошує на важливості запобігання дестабілізації всередині країни

Президент України Володимир Зеленський заявив про важливість підготовки всіх структур МВС для запобігання дестабілізації всередині країни.

"Ми з вами розуміємо, що будь-який наступ, будь-яка окупація розпочинається з дестабілізації всередині держави, з роботи ДРГ", - сказав він у Херсонській області в суботу.

Зеленський зазначив, що цьому присвячені спеціальні навчання підрозділів МВС на кордоні з тимчасово окупованим Кримом, які відбуваються наразі. "На сьогодні ми бачимо, що все чудово відпрацьовується. Найближчими днями триватиме ... Паралельно в нас відбуватимуться військові навчання", - сказав він.

Відповідаючи на запитання журналіста про загрозу дестабілізації всередині країни, президент сказав: "Такі "сюрпризи" (внутрішні заворушення – ІФ) можуть бути. Ми маємо розраховувати на свої сили. Ми розуміємо, що такі речі можуть бути без попереджень, тому найголовніше - щоб ми були до всього готові. Й саме це відпрацьовуємо".

При цьому Зеленський відзначив відповідну підготовку фахівців: "Я думаю, що наші фахівці, наші міністерства, наші військові на дуже серйозному рівні. Саме цей рівень вони сьогодні продемонстрували".

Він також нагадав, що напередодні відбулося виїзне засідання РНБО в Харкові. "Нікого не боїмося, без паніки, все під контролем", - запевнив глава держави.

Зеленський у суботу в Херсонській області спостерігав за спеціальними навчаннями підрозділів МВС на кордоні з тимчасово окупованим Кримом.