У Москві анонсували телефонні переговори Байдена та Путіна в суботу

Президенти Росії та США Володимир Путін та Джо Байден з ініціативи американської сторони планують провести телефонну розмову у суботу, 12 лютого, повідомив журналістам прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков.

"Справді, американська сторона попросила про розмову з президентом Путіним, і завтра ввечері за московським часом планується розмова двох президентів", - сказав представник Кремля.

Пєсков наголосив, що "запиту передувало письмове звернення американської сторони".