Події

07:10 12.02.2022

У Москві анонсували телефонні переговори Байдена та Путіна в суботу

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У Москві анонсували телефонні переговори Байдена та Путіна в суботу

Президенти Росії та США Володимир Путін та Джо Байден з ініціативи американської сторони планують провести телефонну розмову у суботу, 12 лютого, повідомив журналістам прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков.

"Справді, американська сторона попросила про розмову з президентом Путіним, і завтра ввечері за московським часом планується розмова двох президентів", - сказав представник Кремля.

Пєсков наголосив, що "запиту передувало письмове звернення американської сторони".

 

 

Теги: #сша #путін #росія #байден
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