Події

19:25 11.02.2022

РНБО розглянула питання про зовнішні та внутрішні ризики для України, зокрема ризики для морського судноплавства

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РНБО розглянула питання про зовнішні та внутрішні ризики для України, зокрема ризики для морського судноплавства

Рада національної безпеки і оборони України на виїзному засіданні в Харкові у п'ятницю, 11 лютого, розглянула питання про загальну ситуацію та гарантування національної безпеки України від внутрішніх та зовнішніх загроз, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Питання розглядали в режимі "таємно". Доповідали представники нашої розвідки, представники наших військових. Окремо доповідав голова Державної прикордонної служби Сергій Васильович Дейнеко… У межах розгляду цього питання була окрема доповідь і розглядали питання щодо ризиків для морського судноплавства України з огляду на наміри Російської Федерації перекрити під приводом проведення військово-морських навчань райони Чорного та Азовського морів", - розповів Данілов на брифінгу у Харкові у п'ятницю за підсумками засідання РНБО.

Як уточнив Данілов, РНБО заслухала також доповіді представників Служби зовнішньої розвідки та Головного управління розвідки Міністерства оборони. Крім того, доповідав командувач Військово-Морських сил Збройних Сил України Олексій Неїжпапа.

"Було обговорено це питання, президент заслухав доповідь відповідних силових структур, наших військових, ми розуміємо, що відбувається біля наших кордонів, розуміємо, що відбувається наразі на території окупованої Автономної Республіки Крим, ми розуміємо, що відбувається в просторі Азовського та Чорного морів", - наголосив він.

Теги: #україна #безпека #ризики
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